Степанов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1960
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1960
Отец: Степанов Николай Федорович
Мать: Степанова Мария
Рождение ребёнка
13.09.1985
Рождение ребёнка
11.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
07.10.1992
Дочь: Соловьева Мария Федоровна