Степанов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1960

Отец: Степанов Николай Федорович

Мать: Степанова Мария

Рождение ребёнка
13.09.1985

Сын: Степанов Артем Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
07.10.1992

Дочь: Соловьева Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

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