Менсон Хелена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)
Клинки, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Менсон Йохан (Иван)
Смерть
1891