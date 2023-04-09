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Менсон Хелена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Менсон Август Иванович

Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Менсон Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)

Клинки, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Менсон Павел Иванович

Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менсон Йохан (Иван)

Смерть
1891
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