Обручников Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбручников Иван Осипович

Обручников Иван Осипович

avatar

Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

04.03.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Обручников Иосиф Кузьмич

Мать: Обручникова Агрофена Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Малкина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Обручников Василий Иванович

Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глышкина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обручников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручникова Александра Никитична

Смерть
04.03.1892 ст.
ф.203-оп.780-д.2578 71об-72 от воспаления легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close