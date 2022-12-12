Обручников Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти04.03.1892 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Малкина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична
Рождение ребёнка
1889
Сын: Обручников Василий Иванович
Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глышкина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обручников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Обручникова Александра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1892 ст.
ф.203-оп.780-д.2578 71об-72 от воспаления легких