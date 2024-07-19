Зимин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
?.11.1940

Дочь: Каширская Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Зимина Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
10.06.1950

Сын: Зимин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Зимина Ульяна Никитична

Смерть
01.05.1992

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