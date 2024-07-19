Зимин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.05.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
?.11.1940
Дочь: Каширская Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Зимина Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
10.06.1950
Мать ребёнка: Зимина Ульяна Никитична
Смерть
01.05.1992