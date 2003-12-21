Трояновский Олег Александрович
Место рождения
Дата рождения24.11.1919
Дата смерти21.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Место жительства
По 1942
Место жительства
С 1944
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1967 по 1976
Япония
Место жительства
С 1976 по 1986
г. Нью-Йорк, США
Смерть
21.12.2003
Место жительства
По 2003