Трояновский Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трояновский Олег Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.11.1919

Дата смерти

21.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1944
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1967 по 1976
Япония
Место жительства
С 1976 по 1986
г. Нью-Йорк, США
Смерть
21.12.2003
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2003
Москва, город федерального значения Москва
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