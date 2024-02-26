Рыбальченко (Скворцова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбальченко (Скворцова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь Валентина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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