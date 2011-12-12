Сотничевская Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотничевская Софья Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.05.1916

Дата смерти

12.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
12.12.2011
Тула, город Тула, Тульская область
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