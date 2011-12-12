Сотничевская Софья Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.05.1916
Дата смерти12.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
12.12.2011