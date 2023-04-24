Шарифуллин Ренат Рафаил улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.2013
Дочь: Шарифуллина Амира Ренатовна
Мать ребёнка: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна
Рождение ребёнка
29.03.2013
Дочь: Шарифуллина Алина Ренатовна
Мать ребёнка: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна
Рождение ребёнка
25.08.2014
Сын: Шарифуллин Самат Ренатович
Мать ребёнка: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна