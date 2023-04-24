Шарифуллин Ренат Рафаил улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллин Ренат Рафаил улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна

Рождение ребёнка
29.03.2013

Дочь: Шарифуллина Амира Ренатовна

Мать ребёнка: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна

Рождение ребёнка
29.03.2013

Дочь: Шарифуллина Алина Ренатовна

Мать ребёнка: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна

Рождение ребёнка
25.08.2014

Сын: Шарифуллин Самат Ренатович

Мать ребёнка: Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна

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