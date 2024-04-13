Должинов Чингис Дашидондокович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должинов Зорик Чингисович
Мать ребёнка: Должинова Оюна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должинов Алдар Чингисович
Мать ребёнка: Должинова Оюна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Должинова Оюна Андреевна