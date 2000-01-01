Малозёмова (Гаврилова) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малозёмова (Гаврилова) Валентина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1964

Сын: Малозёмов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Малозёмов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Малозёмов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малозёмов Николай Степанович

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