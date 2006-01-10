Ерохин Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Станислав

Место рождения

Фёдоровка, Харківська область

Дата рождения

02.08.1934

Дата смерти

10.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934

Отец: Ерохин Федор

Мать: Ерохина Катерина

Фёдоровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко ?

Мать ребёнка: Ерохина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Раиса

Дрогобыч, Львівська область
Образование
Неизвестно
Аспирант УНИИМЕСХ
Образование
Неизвестно
Харьковский институт с.х. (ХИМЕСХ)
Высшее | инженер-механик
Смерть
10.01.2006
Бородянка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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