Ерохин Станислав
Место рождения
Дата рождения02.08.1934
Дата смерти10.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934
Отец: Ерохин Федор
Мать: Ерохина Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойко ?
Мать ребёнка: Ерохина Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Раиса
Дрогобыч, Львівська область
Образование
Неизвестно
Аспирант УНИИМЕСХ
Образование
Неизвестно
Харьковский институт с.х. (ХИМЕСХ)
Высшее | инженер-механик
Смерть
10.01.2006
Бородянка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дружня