Колосова Афанасея Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колосов Александр Иванович
Отец ребёнка: Колосов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно