Казанцева (Дробина) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.?
Мать: Дробина Елена Денисовна
Рождение ребёнка
19.07.1975
Сын: Казанцев Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.?
Сын: Казанцев Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.?
Сын: Казанцев Вадим Леонидович
Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Леонидович
Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич