Казанцева (Дробина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Дробина) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.?

Отец: не указан

Мать: Дробина Елена Денисовна

Рождение ребёнка
19.07.1975

Сын: Казанцев Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
04.10.?

Сын: Казанцев Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.?

Сын: Казанцев Вадим Леонидович

Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Казанцев Леонид Андреевич

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