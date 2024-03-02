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Бердникова Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982

Отец: Бердников Михаил Васильевич

Мать: Бердникова Антонина Викторовна

Рождение ребёнка
24.08.2008

Сын: Грицков Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: Грицков Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
10.10.2011

Сын: Грицков Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Грицков Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
01.01.2014

Дочь: Грицкова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Грицков Алексей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицков Алексей Вячеславович

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