Бердникова Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982
Рождение ребёнка
24.08.2008
Сын: Грицков Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: Грицков Алексей Вячеславович
Рождение ребёнка
10.10.2011
Отец ребёнка: Грицков Алексей Вячеславович
Рождение ребёнка
01.01.2014
Дочь: Грицкова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Грицков Алексей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно