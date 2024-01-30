Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1869

Отец: Репин Леонтий Михайлович

Мать: Репина Мария Михайловна

Бракосочетание
11.05.1890 ст.

Муж: Курьянов Георгий Осипович

Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Курьянов Федор Егорович

Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович

Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: Курьянова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович

Рождение ребёнка
08.04.1894

Сын: Курьянов Василий Егорович

Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович

Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Курьянов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович

Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Курьянов Степан Егорович

Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович

Рождение ребёнка
05.05.1906

Сын: Курьянов Лука Егорович

Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович

Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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