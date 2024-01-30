Курьянова (Репина) Фомаида Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1869
Отец: Репин Леонтий Михайлович
Мать: Репина Мария Михайловна
Бракосочетание
11.05.1890 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1890
Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович
Рождение ребёнка
25.02.1891
Дочь: Курьянова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович
Рождение ребёнка
08.04.1894
Сын: Курьянов Василий Егорович
Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Курьянов Алексей Егорович
Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович
Рождение ребёнка
22.04.1898
Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович
Рождение ребёнка
05.05.1906
Отец ребёнка: Курьянов Георгий Осипович
Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно