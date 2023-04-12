Киреев Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1967

Отец: Киреев Николай Павлович

Мать: Киреева Валентина

Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Кольцова Илона

Мать ребёнка: Киреева Ирина

Рождение ребёнка
11.08.1991

Дочь: Богуш Анжела

Мать ребёнка: Киреева Ирина

г. Берлин
Рождение ребёнка
06.02.1992

Сын: Киреев Григорий

Мать ребёнка: Киреева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Ирина

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