Киреев Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1967
Отец: Киреев Николай Павлович
Мать: Киреева Валентина
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Кольцова Илона
Мать ребёнка: Киреева Ирина
Рождение ребёнка
11.08.1991
Дочь: Богуш Анжела
Мать ребёнка: Киреева Ирина
г. Берлин
Рождение ребёнка
06.02.1992
Сын: Киреев Григорий
Мать ребёнка: Киреева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Ирина