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Сермавбрина Елена Владимировна
Сермавбрина Елена Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1978
Пол
Женский
Отец
Сермавбрин Владимир Михайлович
1955 г.р.
Мать
Сермавбрина Татьяна Григорьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1978
Отец:
Сермавбрин Владимир Михайлович
Мать:
Сермавбрина Татьяна Григорьевна
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