Кобелев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1936

Дочь: Исаченко Гелия Васильевна

Мать ребёнка: Кобелева Вера Никоновна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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