Кобелев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
05.01.1936
Дочь: Исаченко Гелия Васильевна
Мать ребёнка: Кобелева Вера Никоновна
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобелев Евгений Васильевич
Смерть
Неизвестно