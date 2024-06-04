Бакулин Иван (Ивашко) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Иван (Ивашко) Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1565 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Бакулин Данило

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Бакулин Тарас (Тараско) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Бакулин Осип (Оска) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Бакулин Данило (Данилко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1629
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

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