Бакулин Иван (Ивашко) Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Бакулин Данило
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Бакулин Тарас (Тараско) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Бакулин Осип (Оска) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Бакулин Данило (Данилко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1629