Амелина (Маслова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелина (Маслова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

29.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1986

Отец: Маслов Александр Владимирович

Мать: Маслова Елена Анатольевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
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