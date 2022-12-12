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Амелина (Маслова) Анастасия Александровна
Амелина (Маслова) Анастасия Александровна
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Место рождения
Орск
, город Орск, Оренбургская область
Дата рождения
29.10.1986
Пол
Женский
Отец
Маслов Александр Владимирович
1954 г.р.
Мать
Маслова (Куличкина) Елена Анатольевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1986
Отец:
Маслов Александр Владимирович
Мать:
Маслова Елена Анатольевна
Орск
, город Орск, Оренбургская область
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