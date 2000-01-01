Баландина (Егорова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (Егорова) Мария Сергеевна

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Место рождения

д.Покрышкино

Дата рождения

14.11.1922

Дата смерти

25.11.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1922

Отец: Егоров Сергей Трофимович

Мать: не указана

д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Григорий Порфирьевич

д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Григорий Порфирьевич

д.Покрышкино
Рождение ребёнка
07.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Григорий Порфирьевич

д.Покрышкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландин Григорий Порфирьевич

Смерть
25.11.1972
д.Покрышкино
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