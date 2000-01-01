Баландина (Егорова) Мария Сергеевна
Место рожденияд.Покрышкино
Дата рождения14.11.1922
Дата смерти25.11.1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1922
Отец: Егоров Сергей Трофимович
Мать: не указана
д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.05.1944
д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.03.1947
д.Покрышкино
Рождение ребёнка
07.11.1952
д.Покрышкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1972
д.Покрышкино