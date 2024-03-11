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Николаев Георгий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Григорий Филиппович

Мать: Николаева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Николаева Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Николаева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Николаева Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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