Николаев Георгий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Николаева Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Николаева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Николаева Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно