Пржевальский Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржевальский Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1906 г.р.
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Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: (Пржевальская) Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

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