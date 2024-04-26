Дубровская (Кимасова) Тамара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Кимасова) Тамара Гавриловна

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

21.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1938

Отец: Кимасов Гавриил Парфенович

Мать: Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дубровский Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Иван Васильевич

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