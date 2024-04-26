Дубровская (Кимасова) Тамара Гавриловна
Место рождения
Дата рождения21.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дубровский Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно