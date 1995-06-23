Пуганцова (Наумова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуганцова (Наумова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1915

Дата смерти

23.06.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1934

Дочь: Михайлова Серафима

Отец ребёнка: Пуганцов Константин

Россия
Рождение ребёнка
22.12.1942

Сын: Пуганцов Петр

Отец ребёнка: Пуганцов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуганцов Константин

Смерть
23.06.1995
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Село Павловка Липецкой области
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