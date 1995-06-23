Пуганцова (Наумова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1915
Дата смерти23.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1934
Дочь: Михайлова Серафима
Отец ребёнка: Пуганцов Константин
Россия
Рождение ребёнка
22.12.1942
Сын: Пуганцов Петр
Отец ребёнка: Пуганцов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуганцов Константин
Смерть
23.06.1995
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Село Павловка Липецкой области