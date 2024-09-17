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Исаков Семён Михайлович

Место рождения

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми

Дата рождения

1918

Дата смерти

16.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Афанасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Афанасия Васильевна

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
16.11.1941
Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Афанасия Васильевна

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