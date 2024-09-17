Исаков Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти16.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Афанасия Васильевна
Смерть
16.11.1941
Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Афанасия Васильевна