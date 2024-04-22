Шохина Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно