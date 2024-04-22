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Шохина Любовь Михайловна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Шохин Евгений Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шохин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шохин Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шохин Федор Евгеньевич

Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шохин Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Шохин Евгений Николаевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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