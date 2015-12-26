Федотов Юрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Юрий Фёдорович

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Место рождения

новая малукса

Дата рождения

14.03.1937

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

новая малукса
Бракосочетание
25.12.1965

Жена: Лидия

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.11.1968

Сын: Федотов Андрей

Мать ребёнка: Лидия

Санкт-Петербург
Смерть
26.12.2015
Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
новая малукса
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