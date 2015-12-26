Федотов Юрий Фёдорович
Место рожденияновая малукса
Дата рождения14.03.1937
Дата смерти26.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
новая малукса
Бракосочетание
25.12.1965
Жена: Лидия
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.11.1968
Сын: Федотов Андрей
Мать ребёнка: Лидия
Санкт-Петербург
Смерть
26.12.2015
Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
новая малукса