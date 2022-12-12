Сизенков Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти22.01.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: Сизенков Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1962
Сын: Сизенков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Сизенкова Нина Андреевна
Кругловка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.01.1993
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область