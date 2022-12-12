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Сизенков Алексей Павлович

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Место рождения

Столяры, Иньковская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

22.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: Сизенков Павел Петрович

Мать: не указана

Столяры, Иньковская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1962

Сын: Сизенков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Сизенкова Нина Андреевна

Кругловка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.01.1993
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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