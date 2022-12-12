Артемий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Ефим Яковлевич
Мать: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филипп Артемьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агриппина Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акилина Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
1823