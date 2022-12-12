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Артемий Ефимович

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Место рождения

Ильино, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Ефим Яковлевич

Мать: Домна Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Филипп Артемьевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агриппина Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акилина Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1823
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