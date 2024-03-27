Yushin Pankratiy
Место рожденияYushino
Дата рождения22.02.1888
Дата смерти27.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Yushina) Aprosiniya
Мать ребёнка: Yushina (Skarnikova) Tatiana
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1909
Сын: Yushin Grigory
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yushina (Skarnikova) Tatiana
Рождение ребёнка
14.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yushina (Skarnikova) Tatiana
Смерть
27.10.1972