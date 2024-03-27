Yushin Pankratiy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yushin Pankratiy

Место рождения

Yushino

Дата рождения

22.02.1888

Дата смерти

27.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Yushina) Aprosiniya

Мать ребёнка: Yushina (Skarnikova) Tatiana

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Yushina (Skarnikova) Tatiana

Рождение ребёнка
14.09.1909

Сын: Yushin Grigory

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yushina (Skarnikova) Tatiana

Рождение ребёнка
14.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yushina (Skarnikova) Tatiana

Смерть
27.10.1972

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