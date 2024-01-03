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Пипко Виктор

Место рождения

село Почтовое, Бахчисарайский район, Крымская область, РСФСР

Дата рождения

03.11.1949

Дата смерти

03.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1949

Отец: Пипко Яков Григорьевич

Мать: Пипко (Бахирева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пипко (Данилова) Надежда

Рождение ребёнка
05.12.1973

Сын: Данилов Владимир

Мать ребёнка: Пипко (Данилова) Надежда

Смерть
03.09.1978
Причина смерти: Травмы, полученные в результате столкновения с камазом на мотоцикле
Похороны
Неизвестно

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