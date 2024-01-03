Пипко Виктор
Место рождениясело Почтовое, Бахчисарайский район, Крымская область, РСФСР
Дата рождения03.11.1949
Дата смерти03.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1949
Отец: Пипко Яков Григорьевич
Мать: Пипко (Бахирева) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пипко (Данилова) Надежда
Рождение ребёнка
05.12.1973
Сын: Данилов Владимир
Мать ребёнка: Пипко (Данилова) Надежда
Смерть
03.09.1978
Причина смерти: Травмы, полученные в результате столкновения с камазом на мотоцикле
Похороны
Неизвестно