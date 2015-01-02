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Тутуев Алексей Николаевич

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

11.02.1954

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954

Отец: Тутуев Николай Николаевич

Мать: Тутуева Надежда Владимировна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Около ?.07.1984

Жена: Тутуева Нина Ивановна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.06.1985

Сын: Тутуев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тутуева Нина Ивановна

Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1991

Дочь: Воронина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Тутуева Нина Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.01.2015
Сысоево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Сгорел вместе с домом
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