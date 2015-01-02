Тутуев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1954
Дата смерти02.01.2015
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954
Бракосочетание
Около ?.07.1984
Жена: Тутуева Нина Ивановна
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.06.1985
Сын: Тутуев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тутуева Нина Ивановна
Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1991
Дочь: Воронина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Тутуева Нина Ивановна
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.01.2015
Сысоево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Сгорел вместе с домом