Денисенко Авраам Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1919
Дочь: Денисенко Александра Авраамовна
Мать ребёнка: Денисенко Любовь Николаевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1919
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Мещанин города Темрюк Кубанской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно