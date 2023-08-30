Петунин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Петунин Григорий Семенович
Со слов: Русский, учитель, церковный староста Перепись 1917г : украинец, крестьянин, в 1908г пришёл в Сибирь (Томская губерния), из Воронежской, в 1911г осел в пос. Воронежский Верх-Пайвинской волости... Показать все
Смерть
Неизвестно