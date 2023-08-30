Петунин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петунин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Со слов: Русский, судья
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Петунин Григорий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Со слов: Русский, учитель, церковный староста Перепись 1917г : украинец, крестьянин, в 1908г пришёл в Сибирь (Томская губерния), из Воронежской, в 1911г осел в пос. Воронежский Верх-Пайвинской волости... Показать все
Смерть
Неизвестно
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