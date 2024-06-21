Аристархов Харитон Яковлевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аристархов Харитон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1905

Дочь: (Аристархова) Анна Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1922

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