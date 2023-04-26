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Денисова Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Денисова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Денисова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Денисов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Денисов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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