Денисова Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Денисова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Денисова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Денисов Ефим Михайлович
Смерть
Неизвестно