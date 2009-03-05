Полумискова Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1927
Дата смерти05.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова-Мормышева Антонина Мефодьевна
Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова-Кашапова Елена Мефодьевна
Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1954
Сын: Игнатов Александр Мефодьевич
Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич
Смерть
05.03.2009