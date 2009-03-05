Полумискова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолумискова Зоя Ивановна

Полумискова Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

15.05.1927

Дата смерти

05.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927

Отец: Полумисков Иван Михайлович

Мать: Луганская Анастасия Матвеевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова-Мормышева Антонина Мефодьевна

Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова-Кашапова Елена Мефодьевна

Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Мефодий Николаевич

Рождение ребёнка
08.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
05.11.1954

Сын: Игнатов Александр Мефодьевич

Отец ребёнка: Игнатов Мефодий Николаевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
05.03.2009
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.