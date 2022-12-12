Подъянов Андрон Николаевич
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Сын: Подъянов Николай Андронович
Мать ребёнка: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
?.08.1947
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно