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Подъянов Андрон Николаевич

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Подъянов Николай Андронович

Мать ребёнка: не указана

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
1910

Сын: Подъянов Иван Андронович

Мать ребёнка: не указана

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
?.08.1947
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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