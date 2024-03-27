Бекетова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Варавин Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бекетов Семён
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бекетов Семён
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бекетов Семён
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бекетов Фёдор
Отец ребёнка: Бекетов Семён
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Бекетов Иван
Отец ребёнка: Бекетов Семён
Рождение ребёнка
24.06.1837
Сын: Бекетов Давыд
Отец ребёнка: Бекетов Семён
д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Рождение ребёнка
03.11.1839
Сын: Бекетов Иона
Отец ребёнка: Бекетов Семён
д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Бекетов Семён
Смерть
Неизвестно