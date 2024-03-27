Бекетова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
1830 г.р.
1832 г.р.
Около 1836 г.р.
1837 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Варавин Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бекетов Семён

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бекетов Семён

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бекетов Семён

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бекетов Фёдор

Отец ребёнка: Бекетов Семён

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Бекетов Иван

Отец ребёнка: Бекетов Семён

Рождение ребёнка
24.06.1837

Сын: Бекетов Давыд

Отец ребёнка: Бекетов Семён

д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Рождение ребёнка
03.11.1839

Сын: Бекетов Иона

Отец ребёнка: Бекетов Семён

д. Гуторова, Казанской волости, Петропавловского уезда, Омской области
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Бекетов Семён

Смерть
Неизвестно
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