Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеевич

Место рождения

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1860 ст.

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
23.03.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Смерть
После 1877

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