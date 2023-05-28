Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.03.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Смерть
После 1877