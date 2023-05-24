Чекан (Ковшова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1991
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1993
Дочь: Чекан Ольга Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1993
Дочь: Чекан Валерия Игоревна
Отец ребёнка: не указан