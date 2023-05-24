Чекан (Ковшова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекан (Ковшова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекан Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
18.06.1991

Сын: Чекан Михаил Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1993

Дочь: Чекан Ольга Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1993

Дочь: Чекан Валерия Игоревна

Отец ребёнка: не указан

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