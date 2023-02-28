Сысуева Анна Кузьминечна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуева Анна Кузьминечна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1930

Сын: Сысуев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сысуев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысуев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сысуев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибанова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Сысуев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысуева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Сысуев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Млынок Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сысуев Сергей

Смерть
Неизвестно
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