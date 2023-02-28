Сысуева Анна Кузьминечна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.04.1930
Отец ребёнка: Сысуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысуев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Сысуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибанова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сысуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысуева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Сысуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Млынок Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сысуев Сергей
Смерть
Неизвестно