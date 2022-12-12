Боркова (Шульгина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркова (Шульгина) Александра Андреевна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1893 ст.

Сын: Борков Василий Иванович

Отец ребёнка: Борков Иван Варламович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Боркова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Борков Иван Варламович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борков Иван Варламович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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