Боркова (Шульгина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Борков Иван Варламович
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Боркова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Борков Иван Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно