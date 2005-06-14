Родионов Иван Константинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.08.1931
Дата смерти14.06.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931
Отец: Родионов Константин Филиппович
Мать: Родионова Варвара
Россия
Рождение ребёнка
26.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионов Татьяна Никитична
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2005