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Родионов Иван Константинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.08.1931

Дата смерти

14.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931

Отец: Родионов Константин Филиппович

Мать: Родионова Варвара

Россия
Рождение ребёнка
26.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионов Татьяна Никитична

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионов Татьяна Никитична

Смерть
14.06.2005
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