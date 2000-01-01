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Goginyan Asmic Gegamovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1977

Отец: Гогинян Гегам

Мать: Greta

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