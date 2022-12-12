Мадьярова Зюлейха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Адальшин Давлетша Адальша улы
Отец ребёнка: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Адальшина Шагибадяр Адальша кызы
Отец ребёнка: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы
Рождение ребёнка
1828
Сын: Адальшин Фейруша Адальша улы
Отец ребёнка: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно