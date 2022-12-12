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Мадьярова Зюлейха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Адальшин Давлетша Адальша улы

Отец ребёнка: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Адальшина Шагибадяр Адальша кызы

Отец ребёнка: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Адальшин Фейруша Адальша улы

Отец ребёнка: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермухаметов Адальша Ермухамет улы

Смерть
Неизвестно
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