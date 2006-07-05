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Клищ Даниил Олегович
Клищ Даниил Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2006
Пол
Мужской
Отец
Клищ Олег Васильевич
1978 г.р.
Мать
Бессмертная Виктория Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2006
Отец:
Клищ Олег Васильевич
Мать:
Бессмертная Виктория Александровна
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