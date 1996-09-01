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Цыбин Илья Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.07.1921

Дата смерти

01.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
1945 г.р.
1948 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1921

Отец: Цыбин Николай

Мать: Анна

Рождение ребёнка
01.11.1941

Дочь: Кылосова (Цыбина) Римма

Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.09.1945

Дочь: Бычкова (Цыбина) Любовь

Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.08.1948

Дочь: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1951

Сын: Цыбин Григорий

Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Смерть
01.09.1996
Причина смерти: Сердечный приступ

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