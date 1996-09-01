Цыбин Илья Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.07.1921
Дата смерти01.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1921
Отец: Цыбин Николай
Мать: Анна
Рождение ребёнка
01.11.1941
Дочь: Кылосова (Цыбина) Римма
Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
15.09.1945
Дочь: Бычкова (Цыбина) Любовь
Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
10.08.1948
Дочь: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.09.1951
Сын: Цыбин Григорий
Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
04.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
11.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Смерть
01.09.1996
Причина смерти: Сердечный приступ