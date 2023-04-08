Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Подруцкий Войцех

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
26.08.1879 ст.

Муж: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.

Сын: Крушельницкий Андрей Карлович

Отец ребёнка: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.

Сын: Крушельницкий Николай Карлович

Отец ребёнка: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.08.1891 ст.

Дочь: Крушельницкая Мария Карловна

Отец ребёнка: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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