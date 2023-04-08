Крушельницкая (Подруцкая) Анастасия Войцеховна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Подруцкий Войцех
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1879 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.
Сын: Крушельницкий Андрей Карлович
Отец ребёнка: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович
Рождение ребёнка
07.06.1883 ст.
Сын: Крушельницкий Николай Карлович
Отец ребёнка: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович
Рождение ребёнка
16.08.1891 ст.
Дочь: Крушельницкая Мария Карловна
Отец ребёнка: Крушельницкий Кирилл (Карл) Иосифович
Смерть
Неизвестно